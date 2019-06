DELFI VIDEO | Martin Järveoja: pikalt räägitud suvepuhkus ei kujunenudki lõpuks pikaks

"Uue nädala alguses lähme sõidame Saksamaa testid ära. Seejärel on juba Rally Estonia ning siis ootavad ees Soome testid ning kohe ka Soome ralli," sõnas sel pühapäeval Delfi Rallipäeval võistlev Martin Järveoja. "Pikalt räägitud suvepuhkus ei kujunenudki pikaks, tegevusi ikka jagub."

"Peamine on tulla välja ja pakkuda eestlastele üks põnev päev. Minul kui mitte roolikeerajal on väga raske eesmärki seada. Mullu tuli küll hästi välja, aga siin osavamaid sõidumehi on kindlasti," sõnas mullu poolfinaali jõudnud Järveoja.

Järveoja lisas, et enne pühapäeva on ka plaanis ka üks trenn krosskartidega teha. "Vaatame, mis tunne on, aga eelmisest aastast on teada, et masinad on võimsad. Kindlasti ühest trennist ei piisa."

Järveoja kohtub rallipäeval esimeses ringis mullu rallikrossi Eesti meistrivõistlustel juuniorklassis võidutsenud Joosep Ralf Nõgesega.

Vaata videost, mida Järveoja veel pühapäevase võistluse kohta rääkis!