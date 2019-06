DELFI VIDEO | Laitses krosskarti testinud tsikliäss Marko Rohtlaan: tulen Delfi rallipäevale võitma!

Hoolimata vihmastest oludest sai Rohtlaan kiirelt tunnetuse kätte ja ringiajad paranesid märgatavalt.

"Usalduse saamine võtabki aega. Ei taha ju võõrast tehnikat valli otsa sõita. Üritasin ring-ringilt pidamist parandada ja selle arvelt tempot tõsta. Hoolimata kiirematest aegadest tundsin ennast ikkagi algajana. Vaja oleks veel umbes sadakond ringi," rääkis ta.

Krosskardi omanik Allan Kakri Marko Rohtlaanele õpetussõnu jagamas.

Rohtlaane sõiduvahendiks oli krosskardisõitja Allan Kakri neljarattaline. Kuigi Rohtlaan on harjunud istuma kaherattaliste rooli, oli mootori käitumine talle tuttav, sest krosskartidel on tsiklimootor. Hobujõude arendab see 150, aga kerge kaal (koos sõitjaga minimaalselt 420 kg) teeb sõidukist täieliku elaja.

"Käiguvahetused, pööretest arusaamised ja väändemomenditunnetus oli kohe olemas," lausus Rohtlaan ja lisas, et tuleb Tallinna lauluväljakule võidumõtetega.

Delfi ja Ott Tänaku teine rallipäev toimub pühapäeval, 30. juunil, Tallinna lauluväljakul. Väravad suursündmuseks avatakse kl 13, rallipäev ise algab kl 14.