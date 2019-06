DELFI VIDEO | Kris Meeke ei saanud krosskardiga sõbraks. Vaata, mida WRC staarid avavooru järel rääkisid!

"Panin kitsas kurvis pidurid pisut lukku, kuid see ei rikkunud lõbu ära. Ilm on ilus ja rõõm on näha nii palju fänne - see on uskumatu!" kommenteeris Meeke. "Naljatasin just, et see äpardus oli mõnes mõttes kasulik, sest ma peangi 30 minuti pärast lahkuma, et Saksamaa ralli testile jõuda."

"Eestil on päris hea ralliajalugu. Mäletan juba Junior WRC aegadest Urmo Aavat ja Kuldar Sikku. Otti olen tundnud juba mõned aastad. See on suurepärane, kui selline riik on oma staaride taga. Siin on väga hea atmosfäär. Ootan kõiki eestlasi Soome rallile!"

Eelsõitude parimat aega näidanud Dani Sordo: "Tunne on hea. Rada polegi nii keeruline, aga siin on lihtne viga teha, palju nõelasilmakurve. Kaotasin sinna natuke aega. Ausalt öeldes pole ma üllatunud, et siin nii palju rahvast on, sest eestlased on alati mootorisporti toetanud ja neid on ka rallidel palju näha. On normaalne, et sellisele üritusele nii paljud fännid tulevad."

Ott Tänak: "Rada on sama nagu eelmisel aastal. Täit potentsiaali nendest autodest ei saa, kuid mingi efekt on sellegipoolest olemas. Dani on kiire, siin pole kahtlustki!"