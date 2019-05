Delfi Rallipäeval saab näha tulevasi Eesti motoringraja tippe

Motoringrajasõitjad on tänavusel Delfi Rallipäeval korralikult esindatud. Eesti parim naismotosportlane Anastassia Kovalenko ja meestest samuti ennast Eesti motoringaja ajalukku kirjutanud Marko Rohtlaan on valmis näitama oma kiirust krosskartidega. Rohtlaan on Vihur Motosport meeskonna juht ja töö noortega on selle meeskonna üks prioriteete. Meeskonna noored sõitjad tulevad Delfi Rallipäeval rajale Honda NSF 100 tsiklitega, mis on piisavalt kiired, et pakkuda rahvale väärt vaatemängu. Marko Rohtlaan rõhutab, et sõitude vahel on publikul võimalus tulla nende telgi alla tsikleid uudistama ja selle spordialaga lähemalt tutvust tegema. Motoringrajaga saab alustada juba üsna varakult.

Hetkel on Ott Tänaku ja Martin Järveoja kõrval oma osalemist Delfi Rallipäeval kinnitanud autoringrajasõitja Kevin Korjus, motokrossist tuttav Juss Laansoo, motoringrajalt tulevad Anastassia Kovalenko ja Marko Rohtlaan. Rallisõitjatest on oma nime kirja pannud Ken Torn.

Delfi Rallipäev Ott Tänakuga 2 toimub 30. juunil Tallinna Lauluväljakul. Krosskartidega võidukihutamine on päeva põhiosa aga selle kõrval jagub seal tegevust pea igale pereliikmele. Kindlasti on Delfi Rallipäeva ühed tipphetked Ott Tänaku demosõidud Toyota Yaris WRC’ga.

Osta soodushinnaga pilet juba täna SIIT.