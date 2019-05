DELFI RALLIPÄEV: Kes peale Ott Tänaku veel strati tulevad?

Olgu ära märgitud, et see nimekiri on selge potentsiaaliga pikeneda, sest osad meie tippsõitjad püüavad oma kalendreid jooksma panna nii, et saaks osaleda Delfi Rallipäeval.

Loomulikult ei vaja pikemat tutvustamist peoperemees seitsmekordne WRC ralli võitjaOtt Tänak. Viimasel paaril aastal on olnud Ott väga tugev pretendent autoralli maailmameistri tiitlile ja ka sellel aastal on see üks ja ainus siht. Seda eesmärki püüab ta Toyota Yaris WRC autoga, mis on ka Lauluväljakul demosõitudeks kohal ja koos kaardilugeja Martin Järveojaga. Kui Ott Tänak mullu esimese Delfi Rallipäeva võitis, siis mulle isiklikult jättis väga sügava mulje tema kaardilugeja Martin Järveoja esitus, kes murdis ennast välja poolfinaali, kus pidi alistuma toonasele tiimiskaaslasele Esapekka Lappile. Järveoja on stardis ka tänavu ja hoiab kindlasti ka sellel aastal kaardilugejate taset kõrgel.

Tänavu on stardis veel üks eelmise aasta poolfinalist, Kevin Korjus. Kevinit saab kindlasti nimetada Eesti parimate ringrajasõitjate hulka kuuluvaks, täna ta enam ise aktiivselt võidusõiduga ei tegele aga on sellega 100% seotud. Tal on oma management firma, mis tegeleb mitme sõitjaga, ta on Eesti ühe tulevikulootuse, Paul Aroni sõidutreener ja ühes võistlussarjas ka insener. Näis, kas ta need teadmised, kuidas kiirelt sõit ja krosskarti seadistada jätab enda teada, või jagab ta seda infot ka konkurentidega.