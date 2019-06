Delfi ja Ott Tänaku rallipäeval lööb kaasa ka noor rallisõitja Karl Martin Volver

Ja just krosskartidega peetakse Delfi Rallipäeval mees-mehe vastu võistlus, kus koos lisaks WRC tippsõitjatele Eesti mootorispordi erinevate alade esindajad.

Karl Martin Volver on 20aastane rallisõitja, kes alustas rallidel 14aastasena. Möödnud aastal osales ta Saksamaal mainekas ADAC Opel Rallye Cup sarjas, kus saavutas kolmanda koha, võites kaks etappi.

Alanud hooajal otsustas ta kätt proovida ka krosskardiga, mille on ise kokku pannud. Ta on kaasa teinud kaks võistlust, ühe Lätis, kus ta katkestas kokkupõrke tõttu konkrendiga esikohalt. Teine võistlus, Eesti meistrivõistluste avaetapp lõppes kolmanda kohaga.

“Väga hea tunne on, et saan osaleda Delfi Rallipäeval. Osalejate nimekiri on muljetavaldav ja nendega võidu sõitmine on juba elamus omaette. Krosskart on oma olemuselt huvitav sõiduvahend, piisavalt kiire ja närviline ja tuleb korralikult vaeva näha aga samas ka väga fun sõita,” ütles Karl Martin Volver.

Delfi Rallipäeval on lisaks krosskartide võidusõidule tegemist tervele perele, eraldi on lasteala, kus saab proovida erinevaid atraktsioone ja kardisõitu, toidualas on kohal parimad food truck’id ja meelelahutusprogramm sisaldab palju põnevat.

Ott Tänaku ja Martin Järveoja kõrval oma osalemist Delfi Rallipäeval kinnitanud kaks WRC sõitjat Kris Meeke ja Dani Sordo, Ott Tänaku meeskonnas asfaldirallidel esiauto ehk gravel crew roolis olev endine rallisõitja Martin Kangur. Rallisõitjatest on kohal Roland Poom ja Robert Virves.