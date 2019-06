Crosskardi Eesti tipud annavad Delfi rallipäeval WRC sõitjatele kõva lahingu

Andre Kiil on motospordi multitalent. Mis muud võiks öelda mehe kohta, kes on tulnud Eesti meistriks tsikliga Supermotos ja autoringrajal BMW Extreme klassis. Tänavu on ta pühendnud crosskardile ja asub Eesti meistrivõistlustel klassis Crosskart Xtreme liidrikohal.

Andre Kiil: „Crosskardi valisin sellepärast, et tahtsin rallikrossi sõita ja see klass tundus mulle kõige põnevam. Crosskart ise on väga äge sõiduvahend ja alguses olin positiivselt üllatunud selle kiirusest. Sõitjana oli mulle oluline, et saaksin kiiresti sõita, et ennast arendada. Delfi Rallipäeval osalen suure heameelega, tegu on vägeva sündmusega, kus osalevad maailma tipud, kellega saan oma kiirust võrrelda. Kindlasti on crosskardi sõitjatel oma eelised ja kavatsen neid ära kasutada ning nagu ka kõigil teistel võistlustel on minu eesmärgiks võit!“

Crosskart Xtreme klassis on tänavu neljandal kohal ettevõtjast autospordi entusiast Allan Kakri, kes võttis samuti vastu väljakutse osaleda Delfi Rallipäeval. Kolm noort sõitjad tulevad Crosskart Xtreme Junior klassist, Joosep Ralf Nõgene, Sander Sepp ja Robert Kutsar moodustavad selle klassi esikolmiku.