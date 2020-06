WADA nõuab steroididega vahele jäänud MotoGP ässale spordikohtus maksimumkaristust

WADA leiab, et 31. märtsil FIM-i distsiplinaarkomisjoni määratud karistus on liiga leebe ning nõuab rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) kaudu võistluskeelu pikendamist neljale aastale.

Samal ajal on CAS-i pöördunud ka Iannone ise, kes tahab FIM-i määratud võistluskeelu sootuks kustutada. CAS kinnitas eile oma kodulehel, et nende juures on registreeritud kaks juhtumiga seotud kohtuasja, kuid istungite kuupäevi pole veel kokku lepitud.

Iannonelt eelmise aasta novembris Malaisia GP-l võetud dopinguproovis leiti anaboolset steroidi drostanolooni. Itaallane väitis ise, et aine oli tema kehasse sattunud saastunud toidu kaudu.