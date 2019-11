VIDEO | MotoGP kuuekordne maailmameister elas üle ränga kukkumise

„Minuga on kõik hästi. Keha on muidugi valus. See oli ikkagi suur kukkumine,“ tunnistas Marquez kukkumise järel ajakirjanikele. 26-aastane hispaanlane peab pühapäevast võistlust alustama nüüd 11. positsioonilt.

Kukkumisest enam tegigi Marquezile tuska kehv stardipositsioon. „Ausalt öeldes olen 11. stardikohas rohkem pettunud,“ märkis ta.

Kvalifikatsioonis võidutses prantslane Fabio Quartararo.