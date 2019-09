Valentino Rossi viimane võimalus

Ma ei soovi siinkohal spekuleerida, kas ta järgmisel aastal veel sõidab või jääb see hooaeg viimaseks. Leping on tal järgmiseks aastaks olemas, kuid alles hiljuti ütles, et otsustab edasise sportlaskarjääri suuresti just selle aasta viimaste Euroopa etappide järgselt. Tähtis on motivatsioon ja tahe ning kui see peaks saama otsa, siis saab ka karjäär võidusõitjana läbi. Loomulikult loodame, et neoonroheline värv ei kao niipea tribüünidelt ja suure võitlejahingega Rossi saab veel särada.

Misano on Rossi kodurada, mis asub tema elukohast kiviviske kaugusel. Siia tulevad kohale Rossi kõige suuremad austajad üle maailma ja see teeb sellest kohast erilise atmosfääriga võistluse. Miks ma arvan, et see on viimane võimalus sellel hooajal? Ei ole järelejäänud etapid sellised, mis annaks talle lisastiimulit. Koduseinad on alati need, mis toetavad ja samuti meeletu fännihulk, mis annaks justkui lisa hobujõude mootorile. See on see koht, kus Rossi võiks nii enda kui fännide rõõmuks korraliku tulemuse teha. Kui siit tuleb võit, siis edasised etapid pole enam olulised, sest MM üldvõidust ei saa rääkida.