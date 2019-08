Toila motokrossi võit läks Venemaale

Harrastajate TOP200 kiireimas arvestuses MX Open B jagasid poodiumikohad sarja kolm esimest ja seekord võttis etapivõidu sõitudes 1. ja 2. koha saanud Ivo Laur (Kawasaki, Linnamäe MK). Teise koha sai enne Toila võistlust kolm etappi järjest võitnud Siim Palatu (Kawasaki, Sõmerpalu MK), kes oli avasõidus kolmas ja viimases esimene. Poodiumi madalaimale astmele tõusis sõidud 2. ja 5. kohal lõpetanud Sander Luik (Husqvarna, Pärnu MC). TOP200 sarja liidrina jätkab Luik (1885 p), teine on Laur (1865 p) ja kolmas Palatu (1863).

MX Open C parim oli teist etappi järjest Siim Ihats (KTM), kellele seekord järgnesid Fred-Georg Pääro (KTM, Pühajõe MK) ja Janis Kaljas (Honda, Kohila Motospordi Klubi). Jüri Saluste (Husqvarna, RedMoto Racing) võitis tänu teise sõidu esikohale MX Open D klassis, teiseks tuli Riho Unt (Honda, Pühajõe MK) ja kolmandaks teist etappi järjest Fredi Kostikov (KTM, Kohila Motospordi Klubi), kusjuures kõik kolm kogusid võrdse arvu punkte. MX Open E arvestuses oli aga parim Erki Rannamees (KTM, Jõhvi MK), teist etappi järjest oli teine Arles Orav (Suzuki, Sõmerpalu MK) ning kolmandaks tuli seekord Mallor Vildak (Kawasaki, Ida MK).

Eesti karikavõistluste arvestusse kuuluva Veteranide 40+ seas võidutses Toilas Tarmo Jaasi-Tamm (KTM) Avo Ärmi (Yamaha, Kohila Motospordi Klubi) ja Allan Vierlandi (Yamaha, SK Yamaha Keskus) ees. Eakamate Seeniorite 50+ esikolmik oli sama, mis eelmisel etapil Räpinas, kus võidumees oli Aivo Rabbi (KTM, Paikuse MK), kellele järgnseid venelane Maksim Bublikov (Husqvarna) ja Andrus Kiskonen (Husqvarna, Kohila Motospordi Klubi).

Koos veteranide ja seenioritega võistelnud naiste seas võitis kolm etappi vahele jätnud Kadri Ehamäe (Husqvarna, RedMoto Racing), teise koha sai Loree Roots (Honda, Pärnu MC) ja kolmanda kolm viimast etappi võitnud Teele Raja (Honda, HRC Racing Team), kelle edu karikavõistlustel on juba nii suur, et esikoht kuulub talle.

MX Open A Eesti karikavõistlused jätkuvad juba järgmisel teisipäeval Tihemetsas, kus harrastajatele toimub MX Hobi karikavõistluste etapp. TOP200 sarja viimane etapp sõidetakse aga 21. septembril Maardu krossirajal, kus toimub ka Tõnu Lille mälestusvõistlus.