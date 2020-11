Reeglite vastu eksinud Yamaha kaotas MotoGP tiimide arvestuses 50 punkti

FIM-i uurimine tuvastas, et Jaapani meeskond oli ilma tootjate liidu nõusolekuta oma mootorid osadeks võtnud ja juulis toimunud Hispaania GP-l jõuallikale homologeerimata klapid paigaldanud, vahendab Autosport.

Karistus ei mõjuta aga sõitjate arvestuses ühtegi Yamaha tiitlipretendenti - Franco Morbidelli, Fabio Quartararo ja Maverick Vinales. See ajas harja punaseks Suzuki tiimibossil Davide Briviol, kes ütles, et Yamaha tiitlivõit heidaks halba valgust kogu MotoGP hooajale.

Yamaha väitis, et klapid, mida nad kasutasid, ei erinenud disaini poolest nendest, mis hooaja eel homologeeringu said ning rikkumine pandi toime "tiimisisese tähelepanematuse" tõttu.

Honda rattur Alex Marquez arvab, et Yamaha ratturid teadsid, et meeskond teeb teadlikult sohki. "Selge on see, et nad on kas petnud või pole reeglite järgi mänginud," ütles Marquez.

Yamaha ratturite väitel polnud nad üleastumisest teadlikud. Marquez tegi sellegi väite maatasa: "Tehas on kogu aeg väga avatud ja sa tead, mis mootorit sa kasutad. Sa tead kõike, sind hoitakse kursis. Ratturina sa vaatad alati, kui nad mootorit paigaldavad või hoiule panevad. Sa oled kogu aeg teadlik, mida sa kasutad."

50 maha võetud punkti puudutavad ainult Hispaania GP-d, mille Quartararo 18. oktoobril Aragonis võitis.

MotoGP hooaeg jätkub 8. novembril Euroopa GP-ga Valencias. Samal ringrajal kihutatakse ka 15. novembril. Hooaeg lõpeb 22. novembril Portugalis Portimaos.

MotoGP üldseis: 1. Mir (Suzuki) 137 punkti, 2. Quartararo (Yamaha) 123, 3. Vinales (Yamaha) 118, 4. Morbidelli (Yamaha) 112, 5. Dovizioso (Ducati) 109, 6. Rins (Suzuki) 105.