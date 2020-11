Raske kukkumise üle elanud valitsev tšempion peab tagasitulekut veel ootama

27-aastane Marquez murdis käeluu juuli keskel toimunud hooaja avaetapil, mille järel tehti talle operatsioon. Esialgu lootis kuuekordne maailmameister juba järgmisel etapil kaasa lüüa, kuid lõpuks pidi mees plaanist ikkagi loobuma. Augustis käis ta juba teist korda lõikusel ning seejärel on Marquez tegelenud taastusraviga.

Marquezi on alates kolmandast etapist asendanud sakslane Stefan Bradl. Bradl hoiab MotoGP üldarvestuses 20. kohta, tema parimaks tulemuseks on Prantsusmaa GP kaheksas koht. Portaal Motorsport.com kirjutab, et Bradl asendab hispaanlast ka sel nädalavahetusel toimuval Euroopa GP-l.

Honda kinnitas meediale uudist Bradli jätkamisest. Samas pole meeskond veel välistanud, et hooaja kahel viimasel etapil võib Marquez ikkagi võimaluse saada. Siiski kirjutab Motorsport.com, et Marquezi naasmine kaheks viimaseks etapiks on ebatõenäoline, sest see on vigastust arvestades liigne risk.

Kolm etappi enne hooaja lõppu on üldliider Joan Mir (Suzuki) 138 punktiga, kellele järgnevad Yamaha sõitjad Fabio Quartararo (123) ja Maverick Vinales (118).