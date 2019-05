Rajatöötaja näppas MotoGP ässalt masinajupi, kuid jäi kiirelt vahele

Pätipoisiks polnud ei keegi muu kui etapil ametis olnud rajajulgestaja. Õnneks on tänapäeva tsiklid varustatud ka kaameratega ning pikanäpumees ei jäänud kauaks varjatuks.

Video varganäost rajatöötajast hakkas levima kohe pärast etappi. Sellel on näha, kuidas ta Rinsi masina jupi endale tasku pistab, samal ajal kui tsikli tee äärde parkinud Rins üle rajapiirde ronib. Fännidega patsu löödud, naases Rins tsikli juurde ja sõitis poodiumitseremooniale.

Rinsilt küsiti varguse kohta juba sõidujärgsel pressikonverentsil. Hispaanlane naljatles ja ütles, et küllap ta selle varsti Wallapopist (analoogne veebisait e-Bayle) leiab ja tagasi ostab.

Korraldajatel ei läinud kaua, et pikanäpumees tuvastada ja ta masinajuppi tagasi andma sundida. Ühtlasi pidi ta Rinsi ja kogu Suzuki tiimi ees vabandama. Meedias pole küll kajastatud, mis on sellise teo suurem tagajärg, kuid arvata võib, et rajatöötajana teda enam selles sarjas tööle ei palgata.