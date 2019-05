MXGP BLOGI | Saint Jean d’Angely - kas prantslased teevad kodumaal üllatuse?

Portugali tagasi vaadates

Tagasi oli rajal Monster Energy Yamaha Romain Febrve, kes juba vabatrennis näitas, et kiirus pole kuhugi kadunud. Sõitudest 9. ja 6. tulemused pole paha. Kindlasti üks mees, kellel koduetapil silma peal hoida.

Kui rääkida veel nendest, kes võiksid HRC Honda Tim Gajseri ja De Carli KTM Antonio Cairoli vahele või isegi ette sättida, siis tähelepanelik vaatleja nägi kindlasti, kuidas Wilvo Yamaha Arnaud Tonus võistluse jooksul mitmeid kordi kiireima ringiaja enda nimele kehtestas. Tõsi, viimaste ringide hullumeelses kihutamises Tim vs Tony läksid rekordid kümnendikuga kaotsi, kuid see polegi niivõrd tähtis. Oluline on, et Tonus tuleb väga tõusvas joones, näitab head stabiilsust ja tugevat närvi.

Tema kaasmaalane Monster Energy Yamaha Jeremy Seewer samuti on sellel rajal kindlasti väga huvitatud oma elu esimest MXGP poodiumit välja võitlema. Portugali etapp oli suur edasiminek, kuid üks sekund on veel vaja maha lihvida, et see meeletu võitlejahingega noor šveitslane saaks oma potentsiaali täiel määral rakendada.

Nagu nägime Portugali baasil, siis Yamaha kamp ( Wilvo ja Factory Team) on väga väga tugev. Omaette mõtisklesin, et kui eelmise aasta Jeffrey Herlings oleks pidanud kehvema stardiga tagantpoolt tulema, siis tõenäoliselt oleks teda Portugalis tabanud mingisugune „déjà vu“ laadne tunne. Mitu korda ma pean ühte ja sama meest... Kuid paraku on teated valitsevast maailmameistrist Herlingsist väga lakoonilised. Ta on küll juba tsikli seljas, kuid seda, millal täpselt võistlusrajal tagasi, pole välja öeldud.