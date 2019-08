MXGP BLOGI | Lommel - mehisuse suurim proovikivi

Kahjuks ei näe me jätkuvalt rajal Jeffrey Herlingsit. Mingi hetk levisid veel kuulujutud, et ta tuleb Lommelisse, kuid KTM team lükkas need resoluutselt ümber ning äsjailmunud intervjuus kinnitas sama ka Herlings ise. JH #84 teeb kõik selleks, et olla võimalikult heas vormis Assenis Rahvuste Motokrossil ning kogu programm on suunatud aastasse 2020.

Kuid liivaraja spetse on veelgi. Kodurajal võistlev Jeremy van Horebeek, liivaraja spets Glenn Coldenhoff ja loomulikult Arminas Jasikonis on eeldatavalt põnevust tekitavad nimed Lommelis.

Meistrivõistluste liider Tim Gajser pole kunagi olnud Lommelis kuigi edukas, kuid tema liivaraja „skill“ on olnud sel aastal tublisti tõusuteel. Kuna tal pole taskus ühtegi Lommeli võitu, siis sel aastal, kui väljas on nii Cairoli kui ka Herlings, on selleks hea võimalus kui ... kui Max Anstiel pole hea päev. 2016. a MX2 Lommeli võitja ja ka MXGP klassis stabiilselt häid starte teinud Anstie on õnnestumise korral üks suurimaid favoriite Lommeli GP kõrgeimale astmele. Kuid saab näha kas väga üles-alla liikuv britt suudab end seekord realiseerida.

MXGP Belgia etapi võistlussõite näed sel pühapäeval, 4. augustil 15.00 ja 18.00 kanalis TVPlay Sports+ ja veebis tvplaypremium.ee/live

Üldseis:

1. Tim Gajser (SLO, HON), 582

2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 405

3. Gautier Paulin (FRA, YAM), 379

4. Arnaud Tonus (SUI, YAM), 373

5. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 358

6. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 327

7. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), 309

8. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 300

9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 297

10. Romain Febvre (FRA, YAM), 293