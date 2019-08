MXGP BLOGI | Imola, kas tiitlitega saabub nüüd selgus?

Pealegi on õhus veel üks tähtis tiitel, mida GT#243( nagu fännid Tim'i märgivad oma lippudel) tööandja Honda HRC pole ammu saanud ning kindlasti väga tahab. See on tootjate tiitel.Selles arvestuses on seis hetkel järgmine: Honda 635p, Yamaha 578p, KTM 572p, Husqvarna 422p, Kawasaki 301p.

Honda ei saa selles mängus absoluutselt Yamaha sõitjatesse pealiskaudselt suhtuda. Jeremy Seewer, Romain Febrve, Gautier Paulin ja Arnaud Tonus on kõik poodiumile nõudlejad. Samas Hondal on ainult Tim Gajser ja mõningase vedamise korral ka privaatsõitjast Jeremy van Horebeek.

Ka KTM pole kaugel maas ja on ohtlik isegi tehasetiimi puudumisel. Glenn Coldenhoff, Max Anstie ( kes näiteks Lommelis tõi 25p ehk maksimumskoori).

Eriti piinlik oleks Hondal see tiitel kaotada olukorras, kus tehasetiim ( Herlings, Cairoli) on väljas. Nii et põnevust jätkub meil kindlasti selles klassis hooaja lõpuni, olenemata sellest, kas individuaalne tiitel jagatakse Imolas välja või mitte.

MXGP top 10

1. Tim Gajser (SLO, HON), 626

2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 439

3. Gautier Paulin (FRA, YAM), 402

4. Arnaud Tonus (SUI, YAM), 396

5. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 358

6. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 355

7. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), 349

8. Romain Febvre (FRA, YAM), 336

9. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 329

10. Pauls Jonass (LAT, HUS), 321