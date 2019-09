MXGP BLOGI | Hooaeg lõpeb kauni kultuurireisiga

Teoreetiline võimalus selleks on olemas, kui Tim seda mõlemas Hiina stardis suudab, kuid häid startijaid on omajagu. Teise koha poodiumile kõvat rebimist ei ole. Jeremy Seeweri edu on 43 punkti ja tulemuse tegemiseks on tarvis lihtsalt ja rahulikult sõita, samas kui kolmandal kohal olev Paulin peaks tegema väga kiiret minekut. Seda peab ta tegelikult tegema nii või teisiti. Neljandal kohal ja hetkel supervormis olev Glenn Coldenhoff on vaid 11 punkti kaugusel. Kui Glenn jätkab Hiinas senist trendi ja Gautier kavatseb samamoodi jätkata, siis see 11 punkti sulab nagu või kuumal pannil.

Vürtsi etapile lisab kindlasti Jeffrey Herlings vs Tim Gajser küsimus. Kas Tim püsib püsti ja sõidab täie potentsiaaliga lõpuni? Kas ta suudab mees mehe vastu Herlingsit alistada? See on üks põnevamaid küsimusi, mis pole tänaseni selget vastust saanud.

1. Tim Gajser (SLO, HON), 744 ( Maailmameister 2019)

2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 542

3. Gautier Paulin (FRA, YAM), 499

4. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), 488

5. Arnaud Tonus (SUI, YAM), 462

6. Pauls Jonass (LAT, HUS), 428

7. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 416

8. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 403

9. Romain Febvre (FRA, YAM), 384

10. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 358

MX2

Selles klassi on üldjoontes kõik selge nagu allikavesi, kuid eelmine etapp näitas meile 2020 hooajaks väga põnevat eelmängu. EMX „tulnukad“ Moosdjik, Guadagnini, Forato - kõik tegid head sõitu. Prantsuse noormees Maxime Renaux, kes on väga tõusvas joones arenenud, on järgmisel aastal juba nö kogenud kala.

Saab näha, mis juhtub Hiinas, kõigile tundmatul rajal.