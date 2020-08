Motokrossi MM-sari tuleb tagasi koguni kolme etapiga Lätimaal

Aga reaalsus on hetkel selline ja ega niimoodi pole ju häda midagi. Etapid toimuvad sel ja järgmisel pühapäeval ja ka kolmapäeval, 12. augustil.

Väga kahju on aga sellest, et lätlaste esinumber Pauls Jonass ei saa Kegumsis rajale tuisata. Läti fännidel ja eks teistel ka ning kindlasti noorel mehel endal on raske hetk, aga juuni lõpus trennis kukkudes murdis ta mõned ribid ja sai teisi seljavigastusi. Eeldatavalt on mulluse MM-i kuues mees stardis jälle septembri alguses, kui MM-etapp toimub Türgis.

Aga selle eest on rivis leedulane, eelmise aasta MM-i seitsmes mees Arminas Jasikonis, kes kuulub koos Jonassega Husqvarna Rockstar Energy tiimi. Tänavuse MM-i teisel etapil Hollandis oli Jasikonis mõlemas sõidus kolmas ja on hetkel 53 punktiga 7. kohal.

Eesti meestest on Kegumsis raudselt stardis Tanel Leok (Husqvarna), kellel on küll senise kahe etapiga koos vaid 3 punkti. Võimalik on ka Harri Kullase (Honda) osalemine, tema kontos on seni 11 punkti.

Enne Kegumsi krossiküllust- ja festivali on 94 punktiga liider hollandlane Jeffrey Herlings (KTM). Teine on tiitlikaitsja sloveen Tim Gajser (85, Honda) ja kolmas mitmekordne maailmameister itaallane Antonio Cairoli (68, KTM).

Tiimide arvestuses on juhtpositsioonil KTM 94 punktiga, järgnevad Honda 92, Yamaha 66, Kawasaki 60, Husqvarna ja GasGas 56 silmaga.

MXGP MM-il on hetkel selleks aastaks planeeritud kokku 16 etappi, viimane peaks toimuma 22. november Argentiinas. Kuid näiteks on lahtised veel Portugali ja Venemaa etappide toimumiskuupäevad.

Kegumsi MM-etappide esimene võistlussõit algab 9. august kell 13.00 ja teine kell 16.00, ülekannet saab vaadata TV3 Sport kanalil.