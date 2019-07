MotoGP: Valitsev maailmameister Marquez võidutses Saksamaal kümnendat aastat järjest

26-aastase hispaanlase jaoks on tegu tõeliselt eduka ringrajaga. Nimelt on Marquez alates 2010. aastast võidutsenud Sachsenringil igas klassis, kus ta osalenud on.

Marquezile järgnesid kaasmaalane Maverick Vinales (Yamaha; +4,587) ning teist korda sel hooajal poodiumile jõudnud britt Cal Crutchlow (Honda; +7,741).

Avaringidel suutis Marquezi survestada hispaanlane Alex Rins (Suzuki), kes aga hakkas seejärel temast siiski maha jääma. Lõpuks pidi Rins teist etappi järjest katkestama, sest tegi 11. kurvis vea ning sõitis välja. Esikuuikusse mahtusid itaallastest Ducati sõitjad Danilo Petrucci ning Andrea Dovizioso ja kolmas Ducati mees Jack Miller.

Marquez on üldarvestuse kindel liider 185 punktiga, Dovizioso 127 silmaga teine. Kolmandat kohta hoiab Petrucci (121p).

MotoGP järgmine etapp sõidetakse 4. augustil Tšehhis.