MotoGP leidis lahenduse, kuidas kõik sõidud koroonaviirusest hoolimata ära pidada

Nädalavahetuse tihedamaks muutmine tähendab, et ühes võistluspaigas näeb tervelt kahte põhisõitu. Niiviisi ei riskiks sari hooaja lühendamisega, vaid saaks kõik punktid aasta lõpuks sõitjatele ikkagi välja jagada.

Juba on teada, et MotoGP klassil jääb sõitmata hooaja avaetapp Kataris, sest see riik piirab inimeste sissevoolu Itaaliast. Kuna aga Moto2 ja Moto3 tiimid lähevad sinna juba nagunii nädal varem testima, saavad nemad ka avaetapil osaleda.

Edasi on lükatud ka Tai etapp, mis toimub uue kava kohaselt 4. oktoobril. Kahtluse all on ka järgmisena kalendris olnud Texase etapp, kuna Austini linnas on välja kuulutatud eriolukord. Viegas ütles intervjuus Kataloonia raadiole, et Austini etapile otsitakse juba uut kuupäeva, kuna selle toimumise tõenäosus 5. aprillil on väga madal, vahendab Autosport.

MotoGP peab oma reeglistiku järgi pidama aastas minimaalselt 13 sõitu. Kaalumisel on ka etappide pidamine tühjade tribüünide ees.

Viegase sõnul on õhus variant, et MotoGP hooaeg venib jaanuarini ning samuti kaalutakse ühel nädalavahetusel kahe võistlussõidu pidamist. "Hetkel on mul täielik kindlus, et meil saab olema rohkem kui 13 sõitu," ütles ta.

Samuti ei välistanud Viegas võimalust, et kavasse lisatakse mõni plaaniväline ringrada, mis selleks hooajaks kalendrisse ei mahtunud. Varuradadena on sarja eestvedajad endale märkinud Portugali Portimao ja Estorili ringrajad. Portugal veel reisijatele piiranguid peale pannud ei ole.