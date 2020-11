MotoGP legend Valentino Rossi pole juba kolm nädalat koroonast lahti saanud, ehkki sümptomid kadusid mõne päevaga

Yamaha sõitja on juba praeguseks jätnud viiruse tõttu kaks etappi vahele. Rossi rääkis portaalile Motorsport, et kõigest mõned päevad pärast esimeste sümptomite ilmnemist tundis ta end täiesti tervena. "Andsin aga teisipäeval uue testi, mis osutus paraku taas positiivseks," rääkis ta.

MotoGP hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Valencias toimuva Euroopa GP-ga. Vaatamata äsja antud positiivsele proovile loodab Rossi siiski nädalavahetusel starti pääseda. "Õnneks on mul veel kaks võimalust (anda negatiivne test), et olla reedel või laupäeval rajal tagasi. Sellest kõigest on väga kahju, sest tunnen end hästi."

Kui Rossil sel nädalal siiski osaleda ei saa, saab tema asemel võimaluse kihutada ameeriklane Garret Gerloff.

Rossi hoiab kolm etappi enne hooaja lõppu 58 punktiga üldarvestuses 15. kohta.