MotoGP hooaja avaetapil Kataris võidutses Dovizioso

Dovizioso pidas tulist heitlust viiekordse maailmameistri Marc Marqueziga. Veel viimasel ringil vahetasid mehed omavahel positsioone ning lõpuks sai võidu kirja itaallane Dovizioso, kes edestas hispaanlast kõigest 0,023 sekundiga.

Kolmandana mahtus poodiumile britt Cal Crutchlow (LCR Honda), kes edestas finišis hispaanlast Alex Rinsi (Suzuki) 0,137 sekundiga. Esikuuikusse mahtusid veel seitsmekordne maailmameister Valentino Rossi (Yamaha) ja Danilo Petrucci (Ducati).

MotoGP järgmine etapp sõidetakse 31. märtsil Argentinas.

First #MotoGP winner of 2019 💪@AndreaDovizioso took another victory on the finish line at the #QatarGP 🏁 pic.twitter.com/H94HHCzM7i