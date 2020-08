MotoGP etapil kukkunud maailmameistrile tehti järjekordne operatsioon

27-aastane hispaanlane murdis oma käe 19. juulil hooaja esimesel etapil, kui elas üle raske õnnetuse.

Honda sõitjale tehti juba kaks päeva pärast avariid esimene operatsioon, et paigaldada ta kätte titaaniumist plaat. Nüüd tehti aga järjekordne lõikus, et vahetada välja eelmine plaat ja asendada see parema variandiga.

Marquez peaks saama haiglast välja lähima 48 tunni jooksul.

MotoGP hooaeg jätkub 9. augustil Tšehhis.