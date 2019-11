Maailmameistrid on kõigis kolmes klassi selgunud, kuid on üks tähtsam põhjus, miks seekord võistlus eriline tuleb. Nimelt teatas eile viiekordne maailmameister Jorge Lorenzo, et temale jääb see võistlus profisportlasena viimaseks!

Sellest mõttest on kuluaarides räägitud ja spekuleeritud, kuid eilne pressikonverents andis kõigile selge vastuse. Valencia on hea koht Lorenzo jaoks, kus oma edukas karjäär lõpetada. Lorenzo hoiab siiani Valencia rajarekordit ja on koos Dani Pedrosaga saanud kõige rohkem etapivõite.

Kui rääkida võimalikust poodiumist, siis reeglina on Valencia etapid olnud hispaanlaste omavahelised arveteklaarimised. Jah, eelmisel aastal õnnestus Andrea Doviziosol võita, kuid see oli erakordne juhtum ilmastiku ja kahe eraldi stardi tõttu. Seda segadust kasutas Dovizioso kõige paremini ära. Kõike võib juhtuda, kuid usun, et seekord näeme hispaanlaste kolmikvõitu ja musta hobuse rollis Fabio Quartararot. Kas saab Fabio oma esimese võidu või tuleb järgmist hooaega oodata?

Ükskõik, milliseks kujuneb pühapäevases võistlussõidus poodium, on selle võistluse staar Jorge Lorenzo. Ükskõik, mis tulemusega ta üle finišijoone tuleb, igal juhul saame osa läbi aegade ühe suurima võidusõitja lahkumisetendusest.