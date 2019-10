MotoGP BLOGI | Motegi eriline olemus

Sarjas annavad tooni eelkõige Jaapani tehaste mootorrattad, kuid mitte ainult Honda, kelle kodu Motegi on, vaid ka Suzuki ja Yamaha jaoks on Jaapani etapp eriline sündmus. Kõik olulised sponsorid, toetajad, fännid ja publik on selleks hetkes kohale tulnud. Jaapanis on ainult üks motovõistlus veel tähtsam ja see on loomulikult Suzuki 8 tunni sõit.

Motegi rada on segu eilsest ja tänapäevast. Pikim sirge on 762 meetrit, aga samas on rada lai ja kõiki elemente pakkuv. Rasked ja tugevad pidurduskohad, mistõttu pannakse ratastele suuremad pidurikettad. Tugevad kiirendused ja lauged kurvid. Mitte ükski mootorrattatootja ei saa öelda, et talle see rada ei sobi.

Viimastel aastatel on võidud läinud Hondale ja Ducatile. Yamaha viimane võit pärineb aastast 2014, kui Jorge Lorenzo võidu võttis. Sellel aastal on Marquez`il juba tiitel käes ja seega pinged maas. See aga ei tähenda, et tal kohustust ei ole. Nimelt tähistab Honda maailmameistrivõistluste 60. aastapäeva ja kuna Motegi on Honda kodu, siis Marquezil on lausa kohustus seekord võit võtta.

Tema kõige suuremaks ohustajaks pean Ducati sõitjaid ning tahan üle pika aja näha, et Andrea Dovizioso suudab pakkuda tugevat konkurentsi ja võidelda võidu nimel. Üllatuse võib pakkuda ka Jack Miller, kes on hooaja teises pooles sisukat sõidu näidanud ja selgelt kiirem kui Danilo Petrucci. Miller võib olla poodiumil ja see poleks üllatus.