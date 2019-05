MotoGP blogi | MM-sari jõuab Euroopasse ja Jerez on selleks hea algus

Kasutan sõna „õige“ just seetõttu, et Jerez ja järgnevad etapid on klassikalised ja suuresti erinevad esimesest kolmest. Jereze ringrada, mis on suhteliselt kitsas lühike ja käänuline, nõuab tiimidelt ja sõitjatelt hoopis teist seadistust ja lähenemist kui eelnevad etapid.

Üle-eelmine ja ka eelmine aasta tõid välja Yamaha hädad. Sellel aastal ei tohiks me Yamahade fiaskot näha, aga seda saab kindalt öelda alles peale etappi. Jerez on Yamaha „lakmuspaber“. Kui Rossi on poodiumi, siis on ta ka hooaja kokkuvõttes poodiumil. Siinkohal ei hakka tiitlist veel rääkima.

Teine, kellest ei saa üle ega ümber, on eelmisel etapil süütus kohas kukkunud Marq Marquez. Favoriidi seisuses on ta iga võistluse eel ja ka siin ei saa teda poodiumilt välja prognoosida. Kolmandat poodiumikohta on juba väga keeruline kellelegi pakkuda. Potentsiaalseid võidu peale sõitjaid on lisaks eelnimetatutele veel neli-viis. Cal Crutchlow, Alez Rins, Maverick Vinales ja samuti Andrea Dovizioso. Eemisel aastal olid Ducatid kiired ja me ei tea, kuidas Lorenzo ja Dovizioso oleks lõpetanud, kui poleks olnud õnnetut kukkumist, kus Ducati piloodid ja Dani Pedrosa omavahel kokku sõitsid.