MotoGP blogi | Austini ringrada paneb sõitjate füüsilise vormi proovile

Mis teeb Circuit Of The Americas raskeks?

Eelkõige suured tõusud ja langused, ning raja üldine konfiguratsioon. Hermann Tilke on võtnud maailma parimatelt radadelt huvitavaid ja raskeid elemente ning need Austinis kokku miksinud. Julgen öelda, et esimene kurv on ehk kõige raskem üldse, sest stardisirgelt tulles tõustakse selle lõpus jõuliselt üles, pidur vabastatakse kui ollakse tõusu harjal ning kohe tuleb pööre, mis läheb omakorda langusse. Peale kurvi tuleb suur langus ja gaasi-piduri kasutus teises kurvis on kõrgem pilotaaž, kus tuleb head trajektoori ja kiirust hoida.

Seejärel tuleb raja füüsiliselt raskeim osa, kus sõitjad 45 sekundit järjest gaas peal-maha-vasak-parem šikaane läbivad. Pärast neid terav 11. kurv, tagasipööre pikale sirgele ja jõuline pidurdus 12. kurvi. Sellega ei ole raskused piirdunud. Pärast seda hakkab rajaosa, mis on parim möödumisteks ja seda kuni viimase kurvini välja. Just viimasesse kurvi pidurdus on raskemaid kohti raja halva seisukorra tõttu. Nimelt asub rada pinnasel, mis kipub vajuma. Kui arvestada, et rajal on aasta ringi suur koormus ja autod löövad pidurdusmaal asfalti "lainesse", siis see kõik teebki Austini ringrajast kõige keerulisemate tingimustega raja.

Vaatamata keerukusele tunneb Marc Marquez ennast sellel rajal kui kala vees. Ta on võitnud kõik etapid ja eks sellel ole omad põhjused. Esiteks on rada vastupäeva ja vasakud kurvid on tema trump. Teiseks sobivad tugevate pidurdustega rajad olemuselt Hondale. Kolmandaks võiks välja tuua