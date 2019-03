MotoGP blogi: Argentinast algab "õige" võidusõit

Rada on äärmiselt huvitava, põneva ja igati motosõbraliku konfiguratsiooniga. See on justkui loodud suurteks lahinguteks ja siinkohal saab tänada arhitekt Jarno Zaffellit. Raja laius on 16 meetrit, pikim sirge 1076 m, mis tegelikult on isegi pikem kui arvestada, et sisuliselt keeratakse gaas põhja juba kolmandast kurvist väljumisel. Rajal on palju elemente ja kui vaadata, kas mõnele rattamargile võib see probleemi tekitada, siis ehk pisut Ducatidele, kuigi see on jäänud iga aastaga aina väiksemaks. Vaid ühel korral on jõudunud Ducati poodiumile ja see oli 2015. aastal kui Dovizioso hõivas poodiumi teise koha.

Samas 2016. aasta võidusõidu viimase ringi viimane kurv on jäänud paljudele meelde, kui siis veel tiimikaaslased Iannone ja Dovizioso poodiumikohalt välja kukkusid ja seda suuresti Iannone süü läbi. See sai suuresti määravaks, et järgmiseks aastaks enam Ducati Iannonega lepingut ei pikendanud. Julgen öelda, et see ei ole olnud suurim intsident sellel rajal.

Argentina rajal on maid jaganud omavahel kõige rohkem Valentino Rossi ja Marq Marquez. Nende omavahelised mõõduvõtmised aastatel 2015 ja 2017 on legendaarsed. Kui lisada siia eelmise hooaja pretsedentlik stardirivi, siis võime julgelt öelda, et The Termas de Rio Hondo rada on selline, kus õiged võidusõidud algavad ja sellel rajal juhtub alati midagi. Kuna sellel aastal on konkurents tihedam kui kunagi varem, siis pühapäevases võidusõidus hakkavad võidu nimel sõitma vähemalt kuus ja poodiumi eest 10 sõitjat.