MotoGP ära jäämine tähendab Soomele ligi 30 miljoni euro suurust hoopi

Saksamaa GP pidid Sachsenringil aset leidma 19.-21. juunini, Hollandi etapp Assenis 26.-28. juunini ja Soome GP KymiRingil 10.-12. juulini.

Soomlased hindavad, et Moto GP majanduslik mõju oleks olnud riigile ligi 30 miljonit eurot. Just nii palju oleks sise- ja välisturistid jätnud etapi päevadel Soome hotellidele, restoranidele, lennufirmale jne. Arvatakse, et ligi 10-15 protsenti etapi külastajatest oleks tulnud välismaalt.

Korraldajad arvavad, et kolme päeva jooksul oleks KymiRingi ääres käinud kuni 100 000 silmapaari.

MotoGP võidusõite peeti Soomes viimati 1982. aastal, kui etappi võõrustas Imatra ringrada.