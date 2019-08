Moto GP blogi | Ootusärevuses Silverstone

Kolmas Yamaha sõitja Fabio Quartararo on väga kiire ja võib võtta enda nimele rajarekordi, kuid sõidu võitu ei julge ma talle ennustada. Natukene kogemust ja eelkõige sportlikku viha jääb noorel prantslasel veel puudu. Nagu eelnevalt öeldud, on Suzuki siin triumfeerinud. Hetke Suzuki on oluliselt parem, kui 3 aastat tagasi ja Alex Rins pole palju halvem kui Vinales. Seega Rins võib võtta siit oma hooaja teise võidu, kui suudab keskenduda kvalifikatsioonile ja seal hea stardikoht saada.

Ducati ja Andrea Dovizioso on tahtmist täis, eriti pärast eelmise etapi võitu. Vahetus võitluses alistati Marquez ja seda kohas, kus seda keegi teine poleks teinud. Puhtalt tahtmisest võib väheks jääda, kuid Dovizioso kasuks räägib uus ja hea pidamisega asfaltkate. Ducatil on võimalus mootori võimsust ja pidamise tõttu hilisemat pidurdust ära kasutada.

Lõpuks ei saa ka üle ega ümber ka Marquesist. Rajarekordi omanik, parem ratas ja kogenum sõita. See on Repsol Honda ja Marq Marquez. Eelmine etapp näitas, et ta teda on võimalik tema enda relvaga lüüa. Sellel etapil on tagasi Jorge Lorenzo, kuid tema tervislik seisukord pole täpselt teada ja seetõttu ei usu, et Lorenzot esikuuikus sõitmas näeme.

Milliseks poodium täpselt kujuneb, seda näitab sõit, aga võimalik, et sinna jõuavad kolm eri tsiklimarki. Vabasõidud ja kvalifikatsioonid reedel ja laupäeval, võistlussõidud pühapäeval.

MotoGP võistlussõidu otseülekanne on 25. augustil 16.20 TVPlay Sports+ kanalil ja veebis: tvplaypremium.ee/live