MOTO GP BLOGI | Mugello - ringraja Meka

Loomulikul ootavad seda ka sportlased ja eelkõige Itaalia võidusõitjad. Samas paneb see neile peale suurema surve, sest kodupublik tahab näha võitmas itaallasi. Valentino Rossi on siin ebajumala staatuses ja tal on kanda korralik koorem. Kui eelmisel aastal tuli võidusõidus kolmas koht, oli rahvas hullumas. Lisaks on Rossil Mugellost kõige rohkem etapivõite ette näidata. Sellel aastal on tal parem ratas kui eelmisel ja tulemuse kordamine oleks miinimumeesmärk.

Andrea Dovizioso on öelnud, et temale see surve sobib, sest see annab lisamotivatsiooni ja kindlasti ei ole see probleemiks. Kolmas itaallane, kes kõrge koha eest võitlema hakkab, on Ducatil sõitev Danilo Petrucci. Mugello on rada, mis sobib Ducatidele ja selle tõestuseks on eelmise aasta Jorge Lorenzo võit. Seekord jätan Lorenzo favoriitide hulgast välja. Küll aga ei saa mööda vaadata Marq Marquezist, kes on parem kui kunagi varem ning eelmise aasta kukkumine süütus olukorras on tal veel kindlasti meeles. Olen kindel, et seekord jääb Marquez püsti ja kui ta püsti jääb, siis on teistel keeruline võitu saada. Itaalaste pidu saavad rikkuda aga paljud teisedki.

Lisaks Marquezile on kõikidele tugev konkurent Suzukil sõitev Alex Rins. Suzukid olid juba eelmisel aastal siin väga kiired ja Rins on samuti parem, kui eelmisel aastal. Seega poodiumi eest läheb kõvaks lahinguks ja õhku jääb küsimus, kas võidab itaallane ja kui, siis kes? Seda kõike saame näha juba eeloleval pühapäeval kanali TVPlay Sports vahendusel või veebis https://tvplaypremium.ee/live.