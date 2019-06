MOTO GP BLOGI | Motooaas Assen

Pealtvaatajate hulk on rekordeid purustav ja seda põhjusega, sest stardist ruudulipuni käib armutu võitlus. Asseni etapp on nagu kosutav värskendus oma suurte duellide, ootamatuste või sõitjate omavaheliste konfliktide tõttu. Alati toimub ja sünnib midagi suurt. Selline ta on: vana, väärikas, klassikaline ja tehniline ringrada, kus võidavad vähesed väljavalitud.

Parim stardikoht ei taga alati võitu ja Hollandi etapil on see eriti raske. Ainult kolm suurnime on seda suutnud, nendeks Casey Stoner, Valentino Rossi ja Marq Marquez. Valentino Rossi peab seda oma lemmikrajaks ja seda põhjusega. Rada on füüsiliselt raske, kuid tasub meenutamist, et tema viimane võit pärineb 2017. aastast. Seega kõik on võimalik. Noorel Alex Rinsil, Fabio Quartararol ja Maveric Vinalesel on kõik võimalused võiduks. Rada sobib nende tsiklitele, kuid siin peab arvestama rehvikulumisega. Tegelikult on rehviprobleem tänapäeval pea igal rajal.