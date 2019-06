MOTO GP BLOGI | MotoGP jõuab koju

Lisaks kõigele tähistab MM sari sellel nädalavahetusel 70. aasta juubelit. Esimene võidusõit toimus 13. juunil Mani saarel ja just sellel nädala möödub sellest 70 aastat. Kas juubel ka sõitjatele lisamotivatsiooni annab, see on juba iseküsimus. Olgu mainitud, et esimese MM etapivõitja oli Freddie Frith 350cc mootorrattal.

Tänasel päeval elame kaasa hoopis teistele võidusõidu suurkujudele. Kindlasti on üks nendest Jorge Lorenzo, kelle sünnikoht samuti Barcelona ümbrusest, täpsemalt Ibizalt. Seda aastat võib aga nimetada tema kõige ebaedukamaks hooajaks GP sarjas. Vaatamata sellele, et ta eelmisel aastal Ducatiga sõites Barcelona etapi võitis, ei ole ta sellel aastal kindlasti nende sõitjate hulgas, keda võidu eest kihutamas näeme. Peale Mugello etappi suundus Lorenzo kolmeks päevaks Jaapanisse testimisele, kuid vaevalt et uuendused ennast juba sellel etapil ära tasuvad.

Üks sõitja, kes tahab oma eelmise etapi nappi kaotust võiduks pöörata, on Marq Marquez. Valus kaotus Mugellos annab kindlasti kohalikule mehele lisamotivatsiooni ja teades kui tugevad on Ducatid siin rajal, siis tuleb Marquezil endast kõik välja pigistada, et Barcelonas kõrgeimale astmele astuda. Marquez on siin juba 3 aastat järjest pidanud leppima teise kohaga. Kas nüüd lõpeb see seeria?