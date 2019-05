MOTO GP BLOGI | Legendaarne Le Mans ja MotoGP

MotoGP sari ei jäta tänapäeval ühtegi prantslast külmaks, sest lisaks Johann Zarcole hullutab motorahvast nooruke prantsuse imemees Fabio Quartararo. Kui Zarco alles otsib hoogu, sest vahetas pärast eelmist hooaega Yamaha tsikli KTM vastu, siis Moto2 klassist kuninglikku sarja tulnud Quartararo areneb iga võitlusega ja annab tuliseid lahingud poodiumikoha eest. Eelmisel etapil võinuks saada temast läbi aegade noorim poodiumile astuja selles klaasis, aga tehniline rike kaotas selle võimaluse.

Küll aga ei ole kõik veel kadunud, sest Le Mans´is avaneb uus võimalus ja seda ootavad kõik prantsuse motosõbrad. Le Mans on loodud Yamaha tsiklile ja kui vaadata ajalukku, siis viimasel kümnel aastal on olnud seitsmel korral võidukas just Yamaha sõitja. Valentino Rossi ja Maverick Vinales on mõlemad Le Mansis väga kiired ja ootavad esimest võitu sellel hooajal. See pole võimatu, aga tuleb arvestada eelkõige Marq Marquezi, Alex Rinsi ja juba mainitud Fabio Quartararoga.

Le Mans on pisut sarnane Jerez rajaga, kus eelmine etapp toimus. Ja just need nimetatud mehed olid edukad Jerezis. Loomulikult ei saa maha kanda Ducati piloote, kes eelmisel aastal kõrgete kohtadega üllatasid ja tasub meeles pidada, et sellel aastal ollakse veel paremad. Le Mans ei hiilga pikkade sirgetega, kuid aeglaseid kurve ja tugevaid kiirendusi jagub. Just see on Ducati tugevus.