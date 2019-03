MOTO GP BLOGI | Kassi-hiire mäng Kataris

Doviziosol ei olnud muud võimalust kui sirgel Rinsist mööduda ja hoida teda kurvides enda taga. See taktika oli mõeldud Marc Marquezi pidurdamiseks. Tegelikult tuli see Marquezile kasuks, et tempot sõidu alguses maha suruti. Kuna temagi oli käinud õlaoperatsioonil ja taastumine on olnud pikem, siis ei pidanud ta maksimaalselt kurvides pidurdama ja sai rohkem tsikli võimusele loota. Repsol Honda on võimsam kui eelmine aasta ja teine kohta tuli justnimelt tänu mootorile.

Liiati on Katari rada ebasobiv Hondadele ja just selles valguses on üllatav, et Cal Crutchlow sõidu kolmandana lõpetas, edestades väga napilt Rinsi. See tulemus on super, arvestades, et Cal eelmise aasta lõpus raskelt kukkus ja kolm viimast etappi vahele pidi jätma. Ka hooajaeelsetel treeningutel ja kvalifikatsioonis otsis ta alles õiget tunnet. Ta poleks eales osanud arvata, et võitleb esikoha nimel viimaste meetriteni. Paraku tuli alla vanduda Marquezile ja Dovile, kuid sõidu kolmas on tema esimene poodiumikoht Katarist.

Monster Energy Yamaha kohta on ikkagi veel vara midagi öelda. Valentino Rossi oli peale kvalifikatsioone saanud ratta õigesse seadesse ja tema tulemus oli vastav. Esirehvi kulumine, mis teda treenigutel ja kvalifikatsioonis segas, oli lahenduse leidnud. Põhjus oli pidurdusjõus ja võistluseks oli seade muudetud ja ning sõidustiil lubas teist lähenemist. Võib öelda, et selle aasta Katari etapp oli suuresti sarnane eelmise aasta sõidule. Selle erinevusega, et Rossi oli viies, kuigi ajavahe võitjaga oli sama. Kui eelmisel aastal võitlesid lõpus võidu eest kolm, siis sel aasta viis sõitjat. Väga kahju, et selles võitluses ei näinud me noort Fabio Quartararot. Tema Petronas Yamaha on väga hea ja noormehe kiirus veel parem. Stardipositsioon oli tal viies, kuid paraku suri mootor vahetult enne starti välja ja alustama pidi pit line´lt. Kahju et esimene etapp nii läks, aga usun, et see kiire noormees näitab juba järgmistel etappidel tõelist sisu.

Loe veel

Suurim pettuja Kataris oli kindlasti Maveric Vinales. Ta oli ju sõitnud välja parima stardikoha ja tulemused treeningutel lubasid parimat, kuid ometi tuli võistlussõidus leppida kõigest seitsmenda kohaga. Huvitav oli Vinalese enda kommentaar. Nimelt ei suutvat ta sõita võistlejatega koos, sest ei saa siis kasutada seda sõidustiili ja trajektoori, mida üksi sõites. Kui üksi saab ta sujuvalt kurvi sisse minna ja kurvikiirust hoida, siis teistega koos peab ta pidurdama ja oma tempot muutma, mille tagajärjel kulutab rehvi. Selline huvitav põhjus ühelt tiitlipretendendilt.

Ärgem tehkem Katari etapijärgselt põhja pidavaid järeldusi, vaid vaatame mis hakkab toimuma Argentiinas ja ehk see annab juba pisut selgema pildi.

Katari etapi tulemused:

1. Andrea Dovizioso

2. Marc Marquez

3. Cal Crutchlow