MOTO GP BLOGI | Hooaja teine etapp tegi pildi selgemaks

Rossi, Rins ja tehase Ducatid moodustasid liidergrupi ja seal vahetati kohti sõidu jooksul palju kordi. Kui järgi oli jäänud alla kümne ringi sai selgeks, et kõige parema paketiga on rajal Rossi. Kui raja esimene pool hoidis Ducatisi kõrges mängus, siis sektorid 3 ja 4 kuulusid selgelt Rossile. Viimased 5 ringi sõitis Rossi Dovizioso taga “selg sirge” ja taktikaliselt õigesti käitudes ei üritanudki varem mööduda. Otsustav möödumine toimus viimasel ringil raja teises pooles ja sellega olid poodiumikohad otsustatud. Enam Dovile tagasiründamisvõimalust ei antud. Neljandana ületas joone Jack Miller, viiendana Alex Rins ja tema järel Danilo Petrucci. Suzukile oli see hea tulemus, sest treeningutel ja kvalifikatsioonides oldi üsna kahvatud.

Argentiina etapi järgselt võib öelda järgmist: Repsol Honda ja Marquez on sellel hooajal ülivõimas. Tema löömiseks peab tegema midagi erilist. Valentino Rossi ja Yamaha on suutnud eelmise aasta mootoriprobleemi lahendada, kuid peenhäälestus jätkub. Maverick Vinales peab mõistma, et tuleb treeningutel kasutada race pace, nagu teeb Rossi, mitte ajama taga üksikuid kiireid ringe ja siis võistlussõidus pettuma. Suzuki paremad tulemused ja ajad ootavad veel ees. Sellel aastal on seis kindlasti parem ja hooaja kokkuvõttes võib Rins tõusta üsna kõrgele. Jorge Lorenzole anname aega atra seada, sest vigastus ja operatsioon selle aasta alguses ei lasknud sõidutunde võtta. Võrreldes teistega on ta mitu kuud maas. Uued tehase Ducatid on paremad kui eelmistel aastatel.

Tase tõuseb ja konkurents tiheneb. Esimese ja viimase ajalised vahed vähenevad. MotoGP hooaeg tuleb ülipõnev.