MOTO GP BLOGI | Brno võimalik luigelaul

Selge tõestus on selleks Hispaania nelja ja Itaalia kolme etapiga. Järgmisel aastal lisandub sarja uus riik ja suure tõenäosusega on selleks Soome. Kas sari suureneb 20 etapiliseks või asendab Soome etapp Tšehhi etappi, seda saame öelda paari kuu pärast. Selge on see, et uued riigid ja rajad tulevad. Lisaks Soomele peaks lähiaastatel MotoGP sarjaga liituma Mehhiko etapp ja ehk mõni teinegi, aga see tähendab seda, et keegi praegustest peab koha loovutama. Seega kõik, mis toimus möödunud nädalavhetusel Brnos, võib minna ajalukku. Ja Brnos toimus palju.

Minnes tagasi laupäevasesse kvalifikatsiooni juurde, siis päev pakkus väljakutseid kõikides klassides. MotoGP stardijärjekord näis nii mõnelegi paras üllatus. Johann Zarco kolmas stardipositsioon pole just tavapärane, eriti arvestades seda, et Zarco pole siiani KTM rattaga sõbraks saanud. Ta lihtsalt ei usalda mootorratast vaatamata sellele, et tal on personaalne psühholoog ja Dadi Pedrosa tegi suvevaheajal ratta kallal suurt arendustööd. Vihm oli see, mis ta kõrgele positsioonile tõi. Pühapäevases võistlusõidus sai kohe selgeks, et oma kohta Zarco hoida ei suuda ja täpselt nii ka läks. Kvalifikatsiooni 2 parimat Miller ja Marquez võtsid riski ja läksid viimastele ringidele slick rehvidega. See tõi edu, kuigi Marquezil ei jäänud kukkumisest palju puudu. Marq Marquez on sõitja, kes suudab keerulistes oludes sellist kiiirust arendada, mis konkurentidele püüdmatusse kaugusesse jääb. See on Marquezi fenomen.

Võistluspäeval lükati GP starti 40 minutit edasi, sest peale Moto2 sõidu lõppu hakkas sadama. Vihm ei olnud küll tugev, kuid teatud rajaosad olid selgelt märjad. Kui kohtunike poolt nimetati võistlus märjasõiduks, siis tegelikult oli asfalt juba kuiv ja vihmarehvidega keegi sõitma ei läinud. Start õnnestus esirea sõitjatest Milleril ja Marquezil väga hästi, seevastu hakkas Zarco koheselt sõitjaterivi lõpupoole vajuma. Suurepärase stardi tegi Andrea Dovizioso, kes kohe teiseks tõusis ja Marquezi surve alla pani. Selle grupiga liitus peagi Alex Rins ja see nelik, mida oleme sellel aastal mitmeid kordi näinud, hakkas ka seekord tempot tegema. Väikese vahega nende taga olid Valentino Rossi ja Cal Crutchlow, kes terve sõidu vältel omavahel mitmeid kordi kohti vahetasid. Sellest duelist väljus lõpuks võitjana Crutchlow.

Tagapool startisid treeningute põhjal üheks favoriidiks arvatud Maverick Vinales ja noor talent Fabio Quartararo, vastavalt üheksas ja kümnes stardipositsioon. Paraku ei mõistnud keegi, miks on kahe Yamaha piloodi tempo nii aeglane, et finišis oli Quartararo 7. ja Vinalese 10. kohal. Põhjuse arvan olevat rehvides ja abrasiivses Brno rajas, kus seekord kus sõideti jahedates ja niisketes oludes. Kuna ringide arvu vähendati 1 võrra, siis polnud kahtlust, et kõik sõitjad valivad tagumiseks rehviks kõige pehmema segu. Treeningute põhjal sai selgeks et soft segu kestab maksimaalselt 15 ringi, aga kuna kokku oli vaja sõita 20 ringi , siis valik oli õige. Üllataval kombel valis esiotsa meestest ainult Dovozioso keskmise tugevusega rehvi ja võib öelda, et see õigustas.

Sõidu lõpu poole liikus neljane liidergrupp, mida vedas kindlalt Marquez loovutamata kordagi oma liiderpositsiooni. Dovizioso ja Rins vahetasid mitmeid kordi kohti ja kui vahepeal tundus, et teine koht kuulub Rinsile, siis sõidu lõpuosas suutis Dovi oma rehvidest rohkem välja pigistada ning enne otsustavaid ringe Rinsist mööduda ja oma kohta hoida. Kui lõpuni oli jäänud veel 5 ringi, anti Marquezile boksialalt märku, et nüüd võib ja peab gaasi põhja keerama. Seda ta ka tegi. Silmnähtavalt hakkas ta Dovi eest ära sõitma ja suurendas paari ringiga vahe 3,5 sekundi peale. See oli piisav, et kindel võit võtta ja viimastel ringidel juba rahulikumat tempot teha.

Dovizioso ületas joone teisena ja Miller kolmandala. Miller oli pikka aega neljas ja tundus, et see on tema maksimum, kuid rehve säästva sõiduga suutis sõidu lõpuosas Rinsist mööduda. Oli näha, et Rins seekord enamat ei suuda, kuna ratas tegi juba väga imelikke liigutusi ja neljanda koha punktid oli vaja ära tuua. Marqezi järjekordne võit ja kui pool hooaega on möödas, siis punkte lugemata võib öelda, et hooaja võidukarika väike osa juba paistab. Ducatidele kaksipoodium ja muidu Tsehhis hästi esinenud Yamahad jäeti tagasihoidlikutele positsioonidele. Rossi parimana kuues.

Selline oli Brno 2019. aasta sõit ja me veel ei tea, kas see jääb viimaseks või saame ka järgmisel aastal selles suurepärase aura ja rajaga võistluskompleksis sportlastele kaasa elada.