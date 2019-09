MOTO GP BLOGI | Aragon - hispaanlaste pärusmaa

Tegemist on vastupäeva rajaga ja seetõttu on Marquezile väga raske vastu saada. Teatavasti on vasakpoolsed kurvid tema tugevam pool. Rada on keeruline ja tehniline ning omab raskeid elemente. Looduslik rada, mis kulgeb üles-alla ning seetõttu mängib suurt rolli mootorite hobujõud. Tänasel päeval võib just see puudus Yamahadele takistuseks saada.

Andrea Iannone sai eelmisel aastal Suzukiga kolmanda koha ning kuna Suzuki on sellel aastal veel võimsam ja parem, siis A. Rins ja miks mitte Joan Mir võivad tulla kõrgele kohale. Rins on Marquezi kõrval ehk suurim favoriit. A.Dovizioso tegi tugeva soorituse eelmisel aastal, kui lõpetas teisena. Ta on üldarvestuses teine ja ainult tema saab veel takistada Marquezil meistritiitli saavutamist võimalikult kaugele lükata.

Ducatidel on jõudu, et tõusudel kiirendada. Rada annab häid võimalusi möödumisteks ja neid kohti on rajal vähemalt neli. Yahama on teinud rataste juures uuendusi ja kui Rossi neid kasutab, siis Vinales jätkab teises suunas ja just tema võib olla parim Yamaha piloot Aragonis.

Noor Fabio Quartararo suudab üleval hoida väga head kurvikiirust ja see võib aidata tal raskematel tõusudel edu saavutada. Fabio ei ole varasemalt Aragonis kõrgetel kohtadel olnud, kuid nagu hooaeg on näidanud, siis varasemad õnnestumised või ebaõnnestumised ei tähenda midagi. Seega ikka need samad nimed, kes läbi selle hooaja.