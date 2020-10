Koroonaviirusesse nakatunud Rossi koha võtab Aragonis üle ilmselt Jorge Lorenzo

Tõenäoliselt tuleb itaallasel vahele jätta ka järgmisel nädalal peetav Terueli GP samal ringrajal.

Kuigi mitmed sõitjad ringrajasõidu MM-sarjast on sel aastal positiivseid koroonaproove andnud, on Rossi esimene juhtum kuninglikus MotoGP klassis.

Rossi rääkis oma Instagrami kontol, et tundis end Aragonis hommikul ärgates halvasti ning läks testi tegema, mis osutus negatiivseks. Kordustest oli positiivne.

Alates Aragoni saabumise päevast on Rossi viibinud eneseisolatsioonis.

"Kahjuks ei tundnud ma end täna hommikul ärgates hästi," vahendas Autosport eile Rossi postitust. "Luud olid kanged ja mul oli kerge palavik. Kutsusin koheselt arsti, kes mind kaks korda testis. Kiire PCR-i test oli negatiivne, nagu ka test, mille ma tegin teisipäeval. Kuid teine, mille tulemused saadeti mulle täna kell 4 pärastlõunal, oli kahjuks positiivne."

"Olen nii pettunud, et pean Aragoni võistluse vahele jätma. Ma tahaksin olla optimistlik ja enesekindel, kuid ma eeldan, et ka teine etapp Aragonis ei too mulle midagi head," jätkas Rossi.

"Olen kurb ja vihane, sest ma tegin endast protokolli austamisel kõik, ning kuigi teisipäevane test oli negatiivne, viibisin ma pärast Le Mansist saabumist eneseisolatsioonis. Igatahes on olukord selline ja ma ei saa seda enam muuta. Järgin nüüd meedikute nõu ja loodan lihtsalt, et tunnen end peagi paremini."

Nädal tagasi andsid positiivse koroonaproovi kuus Yamaha tiimi liiget, kes pidid jääma Andorrasse.

"See on Valentino jaoks väga halb uudis ja väga halb uudis ka Monster Energy Yamaha MotoGP tiimi ning kõikide MotoGP fännide jaoks üle maailma," ütles Yamaha tiimipealik Lin Jarvis.

"Kõigepealt me loodame, et Valentino ei pea eelseisvatel päevadel palju kannatama ning saab nii lühikese ajaga kui võimalik täielikult terveks. See on juba teine tagasilöök meie MotoGP tiimile, kuna eemale peavaed jääma ka projektijuht Sumi-san ja Le Mansi etapist viis inseneri, kellest üks osutus positiivseks, kuigi on täielikult asümptomaatiline."

"Need kaks intsidenti tuletavad meile meelde, et ole sa nii ettevaatlik kui tahes, risk on alati olemas - nagu me näeme tõusutrendis olevatest Euroopa nakatumise numbritest. Oleme olnud ühenduses Itaalia tervishoiuametnikega ning meile on öeldud, et kõik kuni selle esmaspäevani Valentinoga kontaktis olnud tiimiliikmed on otsese riski alt väljas. Sellest hoolimata oleme nüüd veelgi tähelepanelikumad, et minimeerida igasuguste tulevaste juhtumite võimalust."