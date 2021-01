Koroonaviirusesse nakatunud MotoGP tiimiomanik on kunstlikus koomas

59-aastane Gresini viidi 30. detsembril Imola haiglast üle Bologna haiglasse spetsiaalsesse COVID-osakonda. Gresini Racing Team meeskond andis 1. jaanuaril teada, et ta on kehvade hapnikunäitajate tõttu viidud kunstlikku koomasse.

Reede õhtul avaldatud pressiteates ütles tiim, et mehe seisund on piisavalt paranenud, et arstid alustavad aeglast üles äratamise protsessi.

Gresini meeskond on Aprilia ametlik tehasemeeskond, mis 2022. aastast jätkab MotoGP sarjas eratiimina. Viimati olid nad erameeskonna staatuses 2014. aastal Honda tsiklitega. Aprilia jätkab oma tehasetiimi juhtimist 2022. aastal ise.

Fausto Gresini oli ka ise mootorrattur ning võitis 125cc klassis kaks MM-tiitlit aastatel 1985 ja 1987. 125-kuublikuliste masinaklassis jäi ta kolmel korral (1986, 1991, 1992) teiseks.

Gresini tiimi esindasid 2020. aastal MotoGP klassis itaallane Lorenzo Savadori, britt Bradley Smith ja hispaanlane Aleix Espargaro. MotoE sarjas tuli Matteo Ferrari tema tiimis mullu hõbemedalilie ja 2019. aastal kullale. 2018. aastal võitis hispaanlane Jorge Martin Gresini tiimi tsikliga Moto3 klassi.



Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!