VIDEO | Tõsine õnnetus Portugali rallil: teelt välja kihutanud Ford Fiesta sõitis otsa kahele autole, kolm inimest said kergeid vigastusi

Kohaliku meedia teatel said piloot ja kaardilugeja kergemalt, autole ette jäänud tuletõrjuja tõsisemalt vigastada. Sündmuspaigalt viidi Chavesi haiglasse nii tuletõrjuja kui ka veel üks kergemalt vigastada saanud pealtvaataja. Kiiruskatse, millel õnnetus juhtus, jäeti pooleli.

Avariis osalenud Ford Fiesta R2 piloot oli britt Ruairi Bell kurtis avariijärgselt valu jalas, tema kaardilugeja Darren Garrod valu käes.

Ruari Belli masin sõitis väidetavalt võistlusrajalt välja piduriprobleemi tõttu.

Ruairi Bell on üles antud ka 2020. aasta Rally Estoniale. 2018. aastal osalest ta Lõuna-Eesti rallil.

Alto Tamega ralli on Portugali autoralli meistrivõistluste neljas etapp.

Täiendatud kell 15.34:

Portugali väljaanne Observador kirjutas, et autole ette jäänud tuletõrjuja sai ka siiski ainult kergemaid vigastusi. "Läksin kohe Chavesi haiglasse olukorda kontrollima ning tuletõrjujal oli kerge haav mõnede marrastustega ning luumurd, aga õnneks on kõik korras ning teda ei tulnud teise haiglasse üle viia," rääkis ralli korraldanud klubi Clube Aventura do Minho president Nuno Loureiro.

Ühtlasi teatasid korraldajad, et masinat juhtinud Bell ise siiski viga ei saanud ning kolm kergeid vigastusi saanud inimest olid tema kaardilugeja, tuletõrjuja ning üks pealtvaataja.