VIDEO | Ralliauto läks keset kiiruskatset põlema. Miks venitasid piloot ja kaardilugeja masinast väljumisega viimase hetkeni?

Pardakaamerast on näha, kuidas leek meeste selja taga juba lõõmas, kuid suitsu haistnud rallimehed ei teinud pealtnäha teist nägugi. Kui leegid juba kuklasse lõid, hakkas ekipaažil ühtäkki kiire. Castanon selgitas hiljem sotsiaalmeedias, et tahtis autoga katse lõpule nii lähedale pääseda kui võimalik, sest ta teadis, et seal ootab teda ees tuletõrje.

"Soovin tänada kõiki La Pepita kiiruskatse ametivõime, eelkõige tee lõpus olnud tuletõrjujat ning oma kaardilugejat," kirjutas Castanon hiljem Instagramis. "Ilma nendeta poleks autot suudetud päästa."

"Teiseks tahan, et see oleks õpetuseks kõikidele pilootidele ja kaardiluigejatele, kuidas ma selles ohtlikus olukorras sõitsin. Kihutasin katse lõpuni, teades, et seal on alati tuletõrjuja. Mul oli õnne, et ta seal ikkagi oli."

Vaata videot (alates 10:30)!