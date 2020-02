VIDEO ja FOTOD | Eestlased vaese mehe Dakari rallil: keelatud kaup ja lumi Aafrikas

Samal ajal käib ju ka ralli edasi ning võtmist vajab esimene ametlik ajavõtupunkt. Öö peale keegi jääda ei soovi ning seetõttu võtame enne tundmatusse sukeldumist veel ühe korraliku ööbimise. Tee Lixus Beach Resort Larschesesse on tõeline offroad ja midagi head see eesootava kohta ei luba. Kohale jõudes on muljed juba teised. Vastu vaatab tõeline luksus. Seda hotelli võime järgmistel aastatel rallil osalejatele julgelt soovitada.

Esimene vaheajapunkt

Esimene vaheajapunkt tuleb meile kätte lihtsalt. Navigeerimisel saame käe koheselt soojaks. Harjumist vajab aga linnaliiklus. Võrreldes Euroopaga on see ikka hoopis midagi muud. Valitseb täielik kaos. Raske on aru saada, kes kuhu keerab või pöörata tahab.

Maroko suurimas linnas Casablancas (koos eeslinnadega ligi 7 miljonit elanikku) paneb näiteks üks Range Roveri luksusmaastur tunnelis liikluse kinni, kuna teele jooksnud kassike vajab päästmist. Õhtuks jõuame juba Marrakeshi. Kiirteede maksudele kulub eurodes kõigest 18,70. Võrreldes Euroopaga justkui kommiraha.

Talvised ja seejärel kivised olud

Kuigi oleme jõudnud Aafrikasse, siis näeme ära ka lume. Seda siiski üsna minimaalses koguses. Teisipäevane võistlustrass viib meid üle Atlase mägede. Olud on üsnagi keerulised ning teed kitsad ja kivised. Tagasipöörded on niivõrd järsud, et teise auto vastu tulemise korral on teineteisest mööda saamine tõeline ettevõtmine.

Aastad on loomulikult erinevad. 2015. aasta rallil oli lumesadu nii tihe, et kogu võistlus peatati pooleks päevaks. Teed muutusid värske lume tõttu lihtsalt läbimatuks.

Päeva iseloomistavad vastakad emotsioonid. Päeva lõpp rikub head esmamuljet veidike ära. Pikk sõit mööda kivist kõrbe on paras auto lammutamine.

Allolevatelt fotodelt näeb ka esimesi tulemusi. Owerland EST tiimi kolm autot mahuvad kõik kaheksa parema sekka.

Tulemused. Tabeli tipp.





Tulemused.

Teekond Budapesti

Kui ralli hakkab pihta 31. jaanuaril, siis kodudest tuleb lahkuda juba mitmeid päevi varem. Pärnust Budapesti jõuame kaks päeva enne starti. Seda ilma igasuguste viperusteta.