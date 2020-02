VIDEO ja FOTOD | Eestlased maailma suurimal seiklusel: kaasvõistlejad kaotavad dokumente ja esimesed autod lagunevad

Sarnaselt teekonnale Budapesti järgneb ka edasine meie seltskonna jaoks viperusteta. Kõigi elu aga nii lilleline ei ole. Esimene võistlusauto laguneb juba 10 km järel. Meile laekunud info kohaselt kulus remonttöödeks koguni 26 tundi. Igatahes kõik annavad kuuma, et jõuda veelgi kuumemasse Aafrikasse.

Meie jaoks saabuvad esimesed sekeldused Sloveenias, kus üks meie tiim jätab tasumata teemaksu. Tulemuseks rahatrahv. Süüdlaseks siinkohal ühine Schengeni ala. Lihtsalt ei hakanud kohe silma, et Ungarist olime jõudnud Sloveeniasse.

Genova lähistele jõudes saab korraks ka silma looja lasta. Kuna tegemist on ikkagi võistlusega, siis üle 4,5 tunni põõnata ei saa. Esimese pooliku päeva kilometraažiks peaaegu 1100 km.

Teine võistluspäev

Esimene olulisem sihtpunkt on meie jaoks Hispaania lõunatipus asuv Algecirase sadam, mis viib meid Tanger Med'i praamile. Vahepeal tuleb loomulikult teha ka kohustuslik peatus Monacos. Kahjuks kuulsa kasiino ees pilti teha ei saa. Tõke on lihtsalt ette seatud. Kohaliku sõnul valmistutakse juba vormel-1 GP etapiks. Kuulsal F1 rajal saame siiski oma kilomeetrid kirja.

Samal ajal hoiame silma peal ka konkurentide tegemistel. Budapest-Bamako (ralli nimi tuleneb sellest, et aastani 2016 oli finiš Mali pealinnas Bamakos) foorumis käib tihe kirjavahetus. Kellel kaob sõidu ajal auto alt ratas, kellel on dokumendid jäänud kohvikusse. Osavõtjad on väga abivalmid ning aitavad dokumendid ära tuua. Samuti jagatakse lagunenud auto tiimiliikmed erinevate sõiduvahendite peale, et ka nemad siiski Freetowni jõuaksid. Magama saame öösel kell kolm. Unetunde taas napid neli. Päevaseks kilometraažiks kogunes lõpuks 1600.

Pühapäev ehk viimane päev Euroopas

Äratus, kohalikku kohvikusse sööma ja taas autorooli. Vaja on läbida 350 km ja eesmärgiks jõuda kell 14.00 väljuvale praamile. Euroopas teemaksude vältimine oleks lisanud distantsile 300 km. Aeglasemad teed tähendanuks 10 lisatundi. Riigid said meie poolt tasutud teemaksude tõttu 200 euro võrra rikkamaks. Ilm on siin Hispaanias kevadiselt soe, termomeeter näitab 22 soojakraadi.

Viimane lõik Euroopas läheb sujuvalt ja kell 14.00 jõuame sadamasse ning saame pileti 15.00 väljuvale praamile. Lauale tuleb laduda 149 eurot. Võrreldes plaanituga kaotasime ühe tunni. See tuleb tagasi teha juba uuel mandril. Esmalt ootab ees Maroko.

Kui Aafrika internetiga lahkelt ümber käib, siis tulevad ka järgmised blogipostitused.