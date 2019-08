VIDEO | Endine F1 piloot põhjustas IndyCar sarjas jõhkra ahelavarii, mille tagajärjel üks mees haiglasse viidi

Wickens, kelle karjäär 2018. aastal Poconos lõppes, kutsus sarja juhte üles selle ringrajaga koostöö lõpetama. "Kui mitu korda peame me sama olukorra läbi elama, enne kui mõistame, et IndyCar ei tohiks Poconos sõita. See on lihtsalt mürgine kooslus ning tundub, et on aeg lahku minna. Mul on väga hea meel, et kõik pärast seda hirmsat avariid terved on," kirjutas ta Twitteris.



Pärast neljandat ringi jäeti sõit ligi tunniks ajaks pooleli ning kui aed ära parandati ja võistlus jätkuda sai, tuli see 72 ringi enne lõppu äikese tõttu taas peatada. Katkestamise peamiseks põhjuseks oli fakt, et meditsiini helikopter poleks saanud äikesega õhku tõusta, kui keegi kohest haiglasse toimetamist oleks vajanud.

Sõidu võitis Team Penske piloot Will Power, kes on vähemalt ühe sõidu aasta peale võitnud 13 hooaega järjest. Sel hooajal oli see tema esimene võit. Selle vägeva seeriaga jahib ta 39-aastase Scott Dixoni rekordit, kes on selles sarjas saavutanud sõiduvõidu 15 hooaega järjest.