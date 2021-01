VIDEO | Carlos Sainz tiirutas kõrbes ringiratast, vanameister ei saa Dakaril kuidagi kaardile pihta

"See on demoraliseeriv ning ma olen pahane, sest see ralli näeb välja rohkem gymkhana kui kestvusralli moodi. Olen osalenud 14 Dakaril ega ole kunagi kaotanud kahel päeval pool tundi. See pole Dakar," vahendab Autosport.com kolmekordse Dakari ralli ja tiitlikaitsja kommentaari.

Neljapäevasel viiendal katsel eksis Sainz ära juba trassi päris alguses. Juba esimeses vaheajapunktis (48 km) kaotas X-raid Mini meeskonna piloot kiireimale mehele Giniel de Villiersile (Toyota) 28 minutit ja 40 sekundit. Ülejäänud 400 km jooksul õnnestus tal pisut aega tagasi võita, kuid finišiks oli tal siiski kaotust de Villiersile kogunenud 15 minutit ja 19 sekundit, Peterhanselile ja Nasser Al-Attiyahile kaotas ta üle 10 minuti. Viimati nimetatud kahe mehega võitleb ta tänavuse Dakari üldvõidu peale.