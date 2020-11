Venemaa rallil avanenud vaatepilt jahmatas vanameistrit Solbergi: ma ei saa aru, kuidas selline asi võimalik on

YouTube'is avaldatud videos on näha, kuidas autod sõitsid ühes kurvis täpselt samast kohast välja.

Hiljuti näitas Norra ajaleht Dagbladet rallilegendile Petter Solbergile videot, et ta aitaks juhtunut selgitada. "Täiesti haige. Ma ei mõista, kuidas selline asi võimalik on," rääkis 2003. aasta MM-sarja maailmameister. "Mul ei ole Venemaa rallide kohta just palju informatsiooni, aga erinevates riikides on erinevad tasemed."

"EM- ja MM-rallidel ning ka siin Norras toimuvatel võistlustel on ohutuse tase hoopis parem," arutles ta. "Jäi mulje, et nad sõitsid ilma kaardilugejata. Sellisel juhul ongi keerulisem arvutada välja õige kiirus ning risk välja sõita on suurem."