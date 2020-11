Venemaa ralliäss andis ränga eksimuse teinud kaardilugejale hundipassi

2014. aastal Eesti meistriks tulnud Lukjanuki kõrval istub Kanaaridel Aleksei Arnautov, kes aitas teda kuni eelmise hooaja lõpuni. Tänavu rallisõitjale kaarti lugenud Dmitri Jeremejev sai aga hundipassi, teatas ERC-sarja kodulehekülg.

"Tegime sellise otsuse. Ootan väga, et saaksin koos Alekseiga Kanaaridel võistelda. Oleme seal varem kaks korda võitnud," ütles Lukjanuk napilt.

Lukjanuki ja Jeremejevi koostöö hakkas murenema poolteist nädalat tagasi peetud Ungari ERC-rallil. Lukjanuk oli viie katse järel teisel kohal, aga ajavõtupunktis registreeris Jeremejev ekipaaži liiga vara järgmise katse starti.

Viieminutilise trahvi tõttu pudeneti Ungaris kõrgest mängust ja lõpuks piirduti kaheksa punktiga. ERC-sarja kokkuvõttes on Lukjanuk endiselt suurim esikohapretendent. Tal on 116 punkti, järgneb Oliver Solberg 89 punktiga. Belgias toimuma pidanud Spa ralli ärajäämine tähendab, et Lukjanuk ja Solberg on ainsad, kes esikoha eest heitlevad.

Lisaks Lukjanukile ja Solbergile teevad Kanaaridel tunutumatest rallisõitjatest kaasa ka Craig Breen ja Ungari ralli võitnud Andreas Mikkelsen.

ERC3-sarja esikohta läheb üldvõiduks vormistama Ken Torn. Tema edu on enne viimast etappi Hispaania sõitja Josep Bassase ees 33 punkti. ERC3 Junior (1993. aastal ja hiljem sündinud rallisõitjad) arvestuses on ta juba esikoha kindlustanud.

Kanaari saarte ralli peetakse 26.-28. novembrini.