Venemaa GP - Herlingz on tagasi rajal

RedBull KTM Factory tiimi Jeffrey Herlings tegelikult ise küll mainis, et tal pole suuri ootusi eeloleva GP suhtes ning koht 5-10 vahel rahuldaks teda täiesti. Tšempion loodab vormi saada Läti GP ajaks, mis kahtlemata tänu liivasele pinnasele on ka talle sobivam ning sõbralikum. Kohalikud võistlused (Hollandi MV ja Austria/ADAC), kus Jeffrey osales, näitasid, et tõenäoliselt on kiirusega (mentaalse osaga) kõik Herlingsil ok, kuid muus on ta siiski inimene nagu kõik teised. Lihtsalt vormis olles väga hea inimene, sõitmise mõttes.

Eelmise aasta põhjal on oodata päris pinevat kihutamist. Cairoli, Gajser, Febrve, Desalle, Paulin olid kõik väga kiirete aegadega mehed poole sekundi sees. See aasta lisanduvad tahtjate hulka tõenäoliselt kaks Šveits sõitjat: Jeremy Seewer ja Arnaud Tonus.

Venemaal teeb oma 251. GP etapi Tanel Leok. Väga loodame, et Husqvarna tehas soovib seekord testida midagi väga head ja Tanelile sobivat ning seda kahe stardi vältel.

Husqvarnal sõitev veteran Johnny Blooms on väga heas vormis ning näidanud ju see aasta täiesti maagilist kiirust!

MXGP top 10

1. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 311

2. Tim Gajser (SLO, HON), 301

3. Gautier Paulin (FRA, YAM), 218

4. Clement Desalle (BEL, KAW), 208

5. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 190

6. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 184

7. Arnaud Tonus (SUI, YAM), 162

8. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 156

9. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), 144

10. Julien Lieber (BEL, KAW), 141

...

18. Tanel Leok (EST, HUS) 65

MX2